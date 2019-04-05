НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,24%

Національний банк України (НБУ) на 5 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,24% до 349тыс. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 5 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 349016,58 грн за 10 тройських унцій (-830,88 грн або на -0,24%);

Срібло - 4097,89 грн за 10 тройських унцій (+28,95 грн);

Платина - 232929,92 грн за 10 тройських унцій (+2740,39 грн);

Паладій - 379929,78 грн за 10 тройських унцій (-7601,06 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.