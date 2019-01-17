НБУ знизив курс золота

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,47%

Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,47% до 361,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 17 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 361449,72 грн за 10 тройських унцій (-1719,03 грн або на 0,47%);

Срібло - 4369,33 грн за 10 тройських унцій (-28,92 грн);

Платина - 224628,19 грн за 10 тройських унцій (-2677,96 грн);

Паладій - 371952,91 грн за 10 тройських унцій (-4637,33 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.