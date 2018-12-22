НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,31%

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,31% до 345 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 22 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 345009,15 грн за 10 тройских унций (-1080,62 грн или на 0,31%);

Серебро - 4051,99 грн за 10 тройских унций (+13,36 грн);

Платина - 217002,42 грн за 10 тройских унций (-1130,65 грн);

Палладий - 348685,3 грн за 10 тройских унций (+3147,07 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.