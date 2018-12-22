НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,31%

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,31% до 345 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 22 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 345009,15 грн за 10 тройських унцій (-1080,62 грн або на 0,31%);

Срібло - 4051,99 грн за 10 тройських унцій (+13,36 грн);

Платина - 217002,42 грн за 10 тройських унцій (-1130,65 грн);

Паладій - 348685,3 грн за 10 тройських унцій (+3147,07 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.