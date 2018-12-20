НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,17%

Національний банк України (НБУ) на 20 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,49% - до 346 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 20 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 346074,54 грн за 10 тройських унцій (-1690,57 грн або на 0,49%);

Срібло - 4061,93 грн за 10 тройських унцій (-3,87 грн);

Платина - 217578,5 грн за 10 тройських унцій (-192,41 грн);

Паладій - 350897,3 грн за 10 тройських унцій (+570,18 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.