НБУ понизил курс евро

Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подешевела на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 14 копеек до 32,46 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 января установлен на таком уровне:

3246,9826 гривны за 100 евро (-13,979 грн).

При этом курс евро на 11 января составляет 3260,9616 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 11 января 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 12 копеек до 32,63 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,35 (31,00 - 32,40 - 10 января), продажи 32,25 - 32,90 (32,35 - 33,00 - 10 января) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,05 (32,12 - 10 января), продажи - 32,63 (32,75 - 10 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 38 копеек 32,19 грн/евро. Курс покупки составляет 32,14 грн/евро.