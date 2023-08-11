НБУ пом'якшив вимоги до платежів готівкою через термінали

Національний банк України змінив вимоги виконання операцій із внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
По-перше, НБУ доповнив перелік виключень та дозволив не підтверджувати за допомогою мобільного телефона операції з готівкою через платіжний термінал, якщо йдеться про:
По-друге, регулятор уточнив вимоги щодо використання одноразового пароля під час операцій з унесення готівки, зокрема зобов’язав надавачів платіжних послуг вживати заходів щодо унеможливлення отримання іншими особам одноразового пароля, який використовується для підтвердження операції.
"Такі зміни розраховані на посилення контролю за дотриманням вимог законодавства насамперед надавачами платіжних послуг (а не їхніми клієнтами). Вони спрямовані на підвищення прозорості операцій на платіжному ринку та мінімізацію можливостей їх використання у протиправних цілях", - йдеться в повідомленні.
Національний банк України 1 серпня 2023 року посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. Відтепер квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника.
Під час операції з унесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС)платник має:
Ці вимоги стосуються операцій із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.
Без пароля
Водночас вимоги не поширюються на такі платежі, як: