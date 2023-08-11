НБУ смягчил требования к платежам наличными через терминалы

Национальный банк Украины изменил требования выполнения операций по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Во-первых, НБУ дополнил перечень исключений и разрешил не подтверждать с помощью мобильного телефона операции с наличными через платежный терминал, если речь идет о:
Во-вторых, регулятор уточнил требования по использованию одноразового пароля во время операций по внесению наличных денег, в частности обязал поставщиков платежных услуг принимать меры по предотвращению получения другим лицом одноразового пароля, используемого для подтверждения операции.
"Такие изменения рассчитаны на усиление контроля за соблюдением требований законодательства, в первую очередь, поставщиками платежных услуг (а не их клиентами). Они направлены на повышение прозрачности операций на платежном рынке и минимизацию возможностей их использования в противоправных целях", - говорится в сообщении.
Национальный банк Украины 1 августа 2023 года ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. Теперь квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.
Во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС)плательщик должен:
Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.
Без пароля
В то же время, требования не распространяются на такие платежи, как: