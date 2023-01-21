НБУ пом'якшив вимоги до дрібних пунктів обміну валют

Національний банк України (НБУ) пом’якшив вимоги до правил організації захисту приміщень для небанківських фінансових установ, що здійснюють незначні за обсягами валютні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Також небанківські установи можуть використовувати сейфи І класу опору для зберігання готівки та/або інших цінностей в обсязі, що не перевищує середньоденний показник у 500 мінімальних заробітних плат (зараз мінімалка становить 6700 гривень).

Згідно з документом, небанківські установи, в яких середньоденний обсяг цінностей не перевищує 20 мінімальних заробітних плат (134 тис. гривень), зможуть самостійно визначати необхідність:

Йдеться про небанківські фінансові установи, операторів поштового зв’язку, що отримали ліцензію НБУ на торгівлю валютними цінностями та/або ліцензію на валютні операції.

Нагадаємо, НБУ з 29 липня 2022 заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

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