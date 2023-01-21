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НБУ смягчил требования к мелким пунктам обмена валют

Фото: гражданам облегчили обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил требования к правилам организации защиты помещений для небанковских финансовых учреждений, осуществляющих незначительные по объему валютные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Речь идет о небанковских финансовых учреждениях, операторах почтовой связи, получивших лицензию НБУ на торговлю валютными ценностями и/или лицензию на валютные операции.

Согласно документу, небанковские учреждения, в которых среднедневный объем ценностей не превышает 20 минимальных заработных плат (134 тыс. гривен), смогут самостоятельно определять необходимость:

  • обустройство помещений средствами охранного назначения (физической и технической охраны);
  • обустройство помещений системами видеонаблюдения охранного назначения;
  • необходимость применения хранилища/сейфа для хранения ценностей.

Также небанковские учреждения могут использовать сейфы I класса сопротивления для хранения наличных и/или других ценностей в объеме, что не превышает среднедневного показателя в 500 минимальных заработных плат (сейчас минималка составляет 6700 гривен).

Напомним, НБУ с 29 июля 2022 г. запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).

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Национальный банк УкраиныВалютный рынок