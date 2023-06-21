НБУ пом'якшив деякі валютні обмеження

Національний банк пом'якшив частину валютних обмежень з метою розвитку бізнесу, пожвавлення економічної діяльності та залучення ресурсів для відбудови й відновлення економіки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними преc-служби, з 21 червня 2023 року НБУ дав можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня на рахунки позичальників в українських банках.
Українські підприємства матимуть змогу здійснювати відповідні операції за одночасного дотримання низки умов:
З початком війни НБУ запровадив низку валютних обмежень як для громадян, так і для підприємств.
У травні НБУ затвердив нову Стратегію фінансового сектору. Стратегічні завдання НБУ поділені на два фокуси: спротив російській агресії та відновлення країни.
Першою ціллю "фокусу спротиву" є "стійка гривня". Вона передбачає "утримання спреду між готівковим і офіційним курсом, гривня до долара" на рівні менше 5%.
Ця ціль також передбачає, "затвердження стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу".
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