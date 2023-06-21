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НБУ смягчил некоторые валютные ограничения

Фото: НБУ смягчил часть валютных ограничений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк смягчил часть валютных ограничений с целью развития бизнеса, оживления экономической деятельности и привлечения ресурсов для восстановления экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, с 21 июня 2023 года НБУ дал возможность резидентам делать переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым будут поступать из-за границы после 20 июня на счета заемщиков в украинских банках.

Украинские предприятия смогут проводить соответствующие операции при одновременном соблюдении ряда условий:

  • перевод средств за границу с целью выплаты процентов (с учетом комиссий, сборов и других платежей по обслуживанию внешних кредитов или ссуд) проводится с соблюдением максимальной процентной ставки в размере 12% годовых;
  • перевод средств для выполнения обязательств по кредиту или ссуде, получаемых на срок не более трех лет, проводится заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте (в том числе привлеченных от нерезидентов в форме кредитов или ссуд);
  • если сроки получения кредита или займа дольше трех лет, то перевод средств для возврата такого кредита или займа в течение первых трех лет также осуществляется заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте (в том числе привлеченных от нерезидентов в форме кредитов или ссуд). В то же время заемщик может покупать иностранную валюту для выплаты процентов, комиссий, сборов и штрафов, а начиная с четвертого года - и для возврата кредита или займа;
  • перевод средств для досрочного возврата средств по кредитам и ссудам не разрешается.

Валютные ограничения

С началом войны НБУ ввел ряд валютных ограничений как для граждан, так и предприятий.

В мае НБУ утвердил новую стратегию финансового сектора. Стратегические задачи НБУ поделены на два фокуса: сопротивление российской агрессии и восстановление страны.

Первой целью "фокуса сопротивления" является "устойчивая гривна". Она предполагает "удержание спреда между наличным и официальным курсом, гривна к доллару" на уровне менее 5%.

Эта цель также предусматривает "утверждение стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу".

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