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НБУ пом’якшив частину валютних обмежень: що зміниться відсьогодні

Фото: НБУ пом’якшив частину валютних обмежень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень з метою поліпшення роботи готівкового сегменту валютного ринку. З 16 вересня 2023 року внесено зміни стосовно деяких питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Збільшення пропозиції готівкової валюти

НБУ зробив ще один крок для збільшення можливостей фінансових установ з продажу готівкової іноземної валюти. Це зроблено з метою нівелювання різниці між готівковим та безготівковим курсом.

Так, із 16 вересня під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк чи небанківська фінансова установа має змогу продати на валютному ринку, враховуватимуться залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка обліковувалася в касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.

Розширення переліку медичних послуг, для оплати яких населення може переводити кошти за кордон

Ураховуючи пропозиції громадських організацій та банків, НБУ розширює перелік медичних послуг, для оплати яких фізичні особи мають змогу переказувати кошти за кордон. Так, до відповідного переліку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.

"Це важливо для відновлення здоров’я людей з інвалідністю, уключаючи учасників бойових дій, які потребують протезування", - йдеться в повідомленні.

Розблокування платежів за зовнішніми боргами

НБУ дав змогу державним підприємствам та господарським товариствам (100% акцій яких належать державі) переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом міністрів України. Крім того, дозволено здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань.

"Такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами", - зазначили в НБУ.

Валютна лібералізація

З початком війни НБУ запровадив низку валютних обмежень як для громадян, так і для підприємств.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк України вважає своєю головною задачею забезпечення стабільного курсу гривні. За його словами, НБУ робить кроки для того, щоб розпочати валютну лібералізацію та повернутися до більш гнучкого курсу гривні до долара та інфляційного таргетування.

НБУ ухвалить рішення про перехід до більшої гнучкості обмінного курсу лише тоді, коли будуть забезпечені необхідні передумови. Пишний сказав, що такі умови поки що формуються.

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