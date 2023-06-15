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НБУ пом'якшив частину валютних обмежень

Фото: НБУ зняв частину валютних обмежень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України пом’якшив частину валютних обмежень. З 16 червня українські позичальники зможуть погашати деякі свої зобов’язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

НБУ надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами, які:

  • забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;
  • надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

За оцінками НБУ, завдяки пом’якшенню обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив.

"Так, надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну. Крім того, такі зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки", - йдеться в повідомленні.

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Національний банк України