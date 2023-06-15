НБУ смягчил часть валютных ограничений

Национальный банк Украины смягчил часть валютных ограничений. С 16 июня украинские заемщики смогут погашать некоторые свои обязательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
НБУ предоставляет разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам, которые:
По оценкам НБУ, благодаря смягчению объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток.
"Предоставление возможности переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и ссуд улучшит условия привлечения средств в Украину. Кроме того, такие изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направлять финансирование на восстановление украинской экономики", - говорится в сообщении.