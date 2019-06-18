НБУ полностью отменил обязательную продажу валюты экспортерами

Национальный банк Украины отменил требование обязательной продажи валютных поступлений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютных поступлений на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня 2019 года.

В то же время поступления бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не будут подлежать обязательной продаже.

"Очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", - говорится в сообщении.

В НБУ называют продажу валюты экспортерами очередным шагом в рамках валютной либерализации согласно дорожной карты, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине.

Напомним, в январе 2019 года заместитель главы Национального банка Олег Чурій сказал, что Национальный банк планирует снизить норму обязательного продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 30% или полностью ее отменить. С 1 марта норму снизили до 30%.

Отметим, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше всего дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.