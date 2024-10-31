НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины на 2024-2025 годы

Национальный банк Украины прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 4,0%. Прогноз улучшен по сравнению с июлем (3,7%).

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

По прогнозу НБУ, в 2025 году экономика вырастет на 4,3% (предыдущий прогноз – 4,1%), в 2026 году ВВП вырастет на 4,6% (предыдущий прогноз – 4,8%).

Как отметил Пышный, рост экономики продолжается, хотя и остается ограниченным из-за влияния войны. Волны атак РФ на энергетическую инфраструктуру, оживление миграции и нехватку трудовых ресурсов тормозили восстановление экономики, однако реальный ВВП в дальнейшем рос – как во II, так и в III кварталах 2024 года.

"Меньший, чем ожидалось, дефицит электроэнергии и несколько более высокие урожаи ранних зерновых культур позволили НБУ повысить прогноз роста реального ВВП в 2024 году – до 4%", - сказал он.

Пышный заявил, что значительные бюджетные стимулы, подкрепленные существенными объемами международного финансирования, увеличение доходов домохозяйств, а также наращивание выпуска в растениеводстве и устойчивый внешний спрос, будут способствовать дальнейшему росту украинской экономики – на 4,3-4,6% в 2025-2026 годах.

Прогнозы по экономике Украины

Напомним, Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%. Правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.

Кроме того, Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2024 год из-за последствий российских ударов об энергетической инфраструктуре. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,0%, что ниже прогноза за апрель (3,2%).

МВФ ожидает, что война будет продолжаться до конца 2025 года. На 2025 год прогноз снижен до 2,5% с 6,5%. Рост ускорится только в 2026 году – до 5,3% (ранее ожидался рост на 5,0%).