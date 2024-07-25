НБУ покращив прогноз зростання економіки України на цей рік, але погіршив на наступний

За прогнозом НБУ, у 2025 році економіка зросте на 4,1% (попередній прогноз - 5,3%), у 2026 році ВВП збільшиться на 4,8% (попередній прогноз - 4,5%).

Як зазначив Пишний, економічне зростання в першому півріччі тривало, хоча й сповільнилося впродовж останніх місяців внаслідок масштабних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Однак бізнес частково адаптувався до постійних відключень електроенергії. Вагому підтримку економічній активності надавала також стабільна робота морського коридору", - сказав він.

Попри дефіцит електроенергії та менші порівняно з попереднім роком врожаї, НБУ поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік - до 3,7%. Це зумовлено кращими результатами І кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування, сказав Пишний.

"Поступова нормалізація умов функціонування економіки, збереження м’якої фіскальної політики разом із розбудовою експортних шляхів і пожвавленням зовнішнього попиту сприятимуть пришвидшенню темпів зростання реального ВВП до 4-5% у 2025-2026 роках", - повідомив голова НБУ.

Прогнози щодо економіки України

Нагадаємо, Міністерство економіки погіршило очікування щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%.

Уряд також України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.

Крім того, Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2024 та 2025 роки через наслідки російських ударів про енергетичній інфраструктурі. МВФ очікує, що ВВП України зросте у 2024 році на 2,5-3,5%. Прогноз на 2025 рік погіршено до 5%.