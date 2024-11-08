НБУ покращив прогноз щодо обсягів міжнародної допомоги Україні на найближчі роки

Прогнозом передбачається залучення міжнародного фінансування в розмірі близько 42 млрд доларів у 2024 році, 38 млрд доларів у 2025 році та 25 млрд доларів у 2026 році.

Зокрема, до кінця 2024 року очікується надходження 4,8 млрд доларів за програмою SPUR зі Світовим банком за підтримки фінансування з боку США (1.6 млрд доларів).

Крім того, досягнуто суттєвого прогресу в підтвердженні зовнішньої допомоги у 2025−2026 роках. Зокрема, Рада ЄС схвалила надання Україні позики обсягом до 35 млрд євро (остаточна сума буде уточнена з урахуванням запропонованого фінансування з боку інших країн-донорів) у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine, яка не буде привʼязана до конкретних видатків.

Готовність приєднатися до цієї програми підтвердили й інші країни G7, зокрема США (з внеском 20 млрд доларів), а її обсяг становитиме 50 млрд доларів. Фінансування відбуватиметься через Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечує безповоротну форму макрофінансової допомоги. Погашення позики ERA відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх доходів від знерухомлених суверенних активів РФ.

Ризики

За даними НБУ, для 2024 року ризик недоотримання очікуваного фінансування є низьким, проте для наступних років він залишається вагомим, хоча й значно знизився.

"Незважаючи на запевнення партнерів щодо продовження підтримки України, регулярність і достатність офіційного фінансування можуть бути забезпечені неповною мірою, оскільки бюджети в більшості країн на наступний рік ще не затверджені. Реалізація такого ризику потребуватиме реакції як з боку фіскальної, так і монетарної політики", - йдеться у звіті.

З боку фіскальної політики очікується впровадження додаткових заходів мобілізації доходів бюджету, скорочення видатків, збільшення обсягів ринкових залучень. Залежно від обсягів недоотриманих коштів зростатиме ризик поновлення емісійного фінансування бюджету. Цей виклик також вимагатиме реакції з боку НБУ з використанням наявних інструментів монетарної політики, а саме ключової ставки та інтервенцій з продажу валюти, пояснили в НБУ.

"У результаті скорочуватимуться міжнародні резерви, що послаблюватиме зовнішню стійкість держави", - йдеться у звіті.

Водночас можливі домовленості щодо збільшення міжнародної допомоги від партнерів, зокрема в межах новоствореного механізму ULCM та інших програм, покликаних задовольнити значні соціальні та оборонні потреби бюджету.

"У 2022‒2024 роках НБУ неодноразово переглядав свої припущення щодо зовнішнього фінансування у вищий бік у міру усвідомлення демократичним світом довгострокових наслідків російської агресії та необхідності збереження підтримки України", - додали в НБУ.

Міжнародна підтримка та резерви

Нагадаємо, у 2023 році Україна отримала 42,9 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

У липні НБУ прогнозував залучення міжнародного фінансування в розмірі 38 млрд доларів у 2024 році, 31,4 млрд доларів у 2025 році та 21,6 млрд доларів у 2026 році.

У жовні НБУ покращив прогноз щодо міжнародних резервів України у 2024 році до 43,6 млрд доларів.