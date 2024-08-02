Міжнародна фінансова допомога може скоротитися: чим це загрожує Україні у 2025-2026 роках

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2024 року).

Очікується залучення міжнародного фінансування в розмірі 38 млрд доларів у 2024 році, 31,4 млрд доларів у 2025 році та 21,1 млрд доларів у 2026 році.

"Такі обсяги допомоги разом із збільшенням внутрішніх залучень дадуть змогу профінансувати значний дефіцит бюджету - близько 23% ВВП у 2024 році та 18% у 2025 році. Зі свого боку, НБУ матиме можливість підтримувати достатній обсяг міжнародних резервів для забезпечення стійкості валютного ринку та помірної інфляції", - йдеться в огляді.

Ризики та можливості

У базовий сценарій прогнозу закладено поступове скорочення зовнішньої фінансової підтримки, проте є як ризики, пов’язані з недоотриманням, так і ймовірність отримання більших обсягів допомоги в наступні роки.

"Для поточного року ризик недоотримання очікуваного фінансування у 2024 році поступово знижується, проте для наступних років він залишається вагомим. Реалізація такого ризику призведе до збільшення ймовірності поновлення емісійного фінансування бюджету в умовах обмеженої ємності внутрішнього фінансового ринку. Крім того, менші надходження міжнародної допомоги призведуть до скорочення міжнародних резервів, що послаблюватиме зовнішню стійкість держави, а також спричинятиме погіршення курсових та інфляційних очікувань", - йдеться в огляді.

Водночас практична реалізація механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), забезпеченого майбутніми доходами від знерухомлених російських активів, може надати Україні додатковий фінансовий ресурс із 2025 року, вважають в НБУ.

"Це зменшить ризики для своєчасного та ритмічного надходження міжнародного фінансування та дасть змогу наростити міжнародні резерви та водночас нівелювати вплив більших бюджетних видатків на валютний ринок за допомогою валютних інтервенцій", - йдеться в огляді.

Важливість допомоги

За даними НБУ, фінансова допомога партнерів, яка дає змогу поповнювати міжнародні резерви, є надважливою у випадку України. З початку повномасштабного вторгнення від міжнародних партнерів було отримано близько 90 млрд доларів, більше 27 млрд доларів з яких становили безповоротні грантові кошти.

Міжнародна допомога була єдиним джерелом нарощування резервів з 27,4 млрд доларів станом на 24 лютого 2022 року до майже 38 млрд доларів станом на кінець червня 2024 року.

"Це дало змогу стабілізувати макроекономічну ситуацію, забезпечивши необхідне підґрунтя для відновлення економічного зростання, а також профінансувати значну частину потреб соціальної та економічної сфери", - пояснили в НБУ.

Проте Україна залишається вразливою до неритмічності таких надходжень, про що свідчить зниження резервів з березня 2024 року та ймовірність повторення таких випадків на прогнозному горизонті. Крім того, значна частина прогнозованих у наступних роках обсягів допомоги наразі ще не підтверджена партнерами, додали в НБУ.

Скорочення міжнародної фінансової допомоги на тлі значного чистого відпливу валюти з приватного сектору зумовить поступове зменшення міжнародних резервів до 32 млрд доларів на кінець 2026 року. Проте їхній рівень залишатиметься достатнім для забезпечення стійкості валютного ринку, очікують в НБУ.

Міжнародна підтримка та резерви

Нагадаємо, у 2023 році Україна отримала 42,9 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, Україна може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги цього року.

Водночас у липні НБУ погіршив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець 2024 року до 41,2 млрд доларів (з 43,4 млрд доларів у квітні). Крім того, на 2025 рік прогноз погіршений до 37,3 (з 44,3 млрд доларів), на 2026 рік - до 32,0 млрд доларів (з 39,3 млрд доларів),