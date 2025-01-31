НБУ покращив оцінку дефіциту е/е в Україні, але ризики руйнування потужностей високі

Як зазначається у звіті, попри суттєві втрати та постійні повітряні атаки, українська енергетична система продемонструвала достатню стійкість, зокрема завдяки швидким ремонтам обладнання. Наразі ситуація розвивається навіть дещо ліпше попередніх припущень НБУ, що дає змогу переглянути оцінки дефіциту на прогнозному горизонті.

З урахуванням імпорту у 2025 році дефіцит е/е оцінюється на рівні 4% (оцінка 6% в жовтні 2024 року), у 2026 році - 2% (3%) та близько 1% у 2027 році.



НБУ очікує, що дефіцит поступово скорочуватиметься, проте зберігатиметься й у наступні роки, оскільки відновлення енергосистеми потребує значного часу та фінансування. Потреба в е/е зростатиме в міру подальшого відновлення економіки. Виробництво е/е також збільшуватиметься в результаті подальших ремонтів маневрової генерації (ТЕС та ГЕС) та розбудови потужностей ВДЕ.

Стабільний імпорт е/е, у тому числі в результаті збільшення максимально можливого його обсягу з ЄС до 2,1 ГВт з 1 грудня 2024 року, теж сприятиме подальшому скороченню дефіциту. За оцінкою НБУ, щорічний імпорт е/е становитиме близько 0,7 млрд доларів у 2025-2027 роках.

"Як і передбачалося раніше, дефіцит е/е стримуватиме відновлення ВВП на прогнозному горизонті. Імпорт е/е й заходи підприємств із розбудови та використання дорожчого автономного енергозабезпечення підвищуватимуть виробничі витрати, що залишатиметься проінфляційним чинником, хоча його вплив зменшуватиметься", - йдеться у звіті.

Ризики подальших руйнувань і збільшення дефіциту залишаються вагомими (25-50%). У разі їх реалізації зростання ВВП буде меншим, ніж за базовим сценарієм, а зростання цін – вищим. Позитивним ризиком прогнозу (оцінюється у менш ніж 15%) є швидші за очікування ремонтні роботи та/або введення в дію нових потужностей, а також подальше розширення пропускної спроможності імпорту електроенергії в Україну, що зумовить менший дефіцит е/е, йдеться у звіті.

