НБУ улучшил оценку дефицита э/э в Украине, но риски разрушения мощностей высоки

Как отмечается в отчете, несмотря на существенные потери и постоянные воздушные атаки, украинская энергетическая система продемонстрировала достаточную устойчивость, в частности благодаря быстрым ремонтам оборудования. Сейчас ситуация развивается даже несколько лучше предыдущих предположений НБУ, что позволяет пересмотреть оценки дефицита на прогнозном горизонте.

С учетом импорта в 2025 году дефицит э/э оценивается на уровне 4% (оценка 6% в октябре 2024 года), в 2026 году - 2% (3%) и около 1% в 2027 году.



НБУ ожидает, что дефицит постепенно будет сокращаться, однако будет сохраняться и в последующие годы, поскольку восстановление энергосистемы требует значительного времени и финансирования. Потребность в э/э будет расти по мере дальнейшего восстановления экономики. Производство э/э также будет увеличиваться в результате дальнейших ремонтов маневровой генерации (ТЭС и ГЭС) и развития мощностей ВИЭ.

Стабильный импорт э/э, в том числе в результате увеличения максимально возможного его объема из ЕС до 2,1 ГВт с 1 декабря 2024 года, тоже будет способствовать дальнейшему сокращению дефицита. По оценке НБУ, ежегодный импорт э/э составит около 0,7 млрд долларов в 2025-2027 годах.

"Как и предполагалось ранее, дефицит э/э будет сдерживать восстановление ВВП на прогнозном горизонте. Импорт э/э и меры предприятий по развитию и использованию более дорогого автономного энергообеспечения будут повышать производственные расходы, что будет оставаться проинфляционным фактором, хотя его влияние будет уменьшаться", - говорится в отчете.

Риски дальнейших разрушений и увеличения дефицита остаются весомыми (25-50%). В случае их реализации рост ВВП будет меньше, чем по базовому сценарию, а рост цен - выше. Положительным риском прогноза (оценивается в менее чем 15%) являются более быстрые, чем ожидания ремонтные работы и/или ввод в действие новых мощностей, а также дальнейшее расширение пропускной способности импорта электроэнергии в Украину, что приведет к меньшему дефициту э/э, говорится в отчете.

