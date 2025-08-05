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Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ поки тримає гривню стабільною: скільки може коштувати долар найближчим часом

Фото: Курс долара може залишитися на рівні 41,8 гривень ще тривалий час (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нацбанк скоротив продаж валюти, скориставшись спокійною ситуацією на ринку. Гривня утримує позиції без різких коливань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

Минулого тижня НБУ зменшив продаж валюти на 21% до 640 млн доларів. Це трохи більше середнього обсягу інтервенцій за тиждень з початку повномасштабної війни.

Курс гривні залишається стабільним

Курс гривні до долара США продовжує залишатися майже незмінним. НБУ встановив офіційний курс на 4 серпня на рівні 41,76 грн/долар, що майже не відрізняється від попереднього значення.

У банках долар коштує в межах 41,5-42 грн/долар. Коливання незначні, і на роздрібному ринку ситуація залишається спокійною.

Євро дешевшає

Курс долара США до євро посилився, що вплинуло на вартість європейської валюти в Україні. За тиждень євро подешевшав майже на 3% - до 47,6 грн/євро (за офіційним курсом НБУ).

Це зниження відбулося через зовнішні валютні фактори.

Політика сильної гривні триває

Як зазначається в огляді, НБУ продовжує дотримуватися політики міцної гривні, забезпечуючи достатню пропозицію валюти, щоб уникати різких і суттєвих коливань курсу гривні до долара.

На думку аналітиків, НБУ має достатньо ресурсу для інтервенцій, а також очікує, що матиме необхідний ресурс і наступного року завдяки великим обсягам зовнішнього фінансування.

"З огляду на такі аргументи, НБУ продовжить ослаблювати гривню дуже повільним темпом цього року й найближчим часом зберігатиме його неподалік рівня 41,8 грн/долар", - йдеться в огляді.

 

Прогнози курсу

Раніше аналітики групи ICU прогнозували, що курс зросте до 42,6 грн/долар на кінець 2025 року та до 44,9 грн/долар на кінець 2026 року.

Як заявили в НБУ, прискорити зниження інфляції можна було б за рахунок зміцнення гривні через інтервенції НБУ. Але такий крок є ризикованим: він може швидко вичерпати резерви і призвести до зворотної девальвації, яка знову підштовхне ціни вгору.

У НБУ наголошують, що валютна політика має залишатися передбачуваною. Інтервенції мають згладжувати надмірні коливання, але не замінювати ринкове ціноутворення в умовах керованої гнучкості курсу.

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