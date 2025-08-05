НБУ пока держит гривну стабильной: сколько может стоить доллар в ближайшее время

На прошлой неделе НБУ уменьшил продажу валюты на 21% до 640 млн долларов. Это чуть больше среднего объема интервенций за неделю с начала полномасштабной войны.



Курс гривны остается стабильным

Курс гривны к доллару США продолжает оставаться почти неизменным. НБУ установил официальный курс на 4 августа на уровне 41,76 грн/доллар, что почти не отличается от предыдущего значения.

В банках доллар стоит в пределах 41,5-42 грн/доллар. Колебания незначительны, и на розничном рынке ситуация остается спокойной.

Евро дешевеет

Курс доллара США к евро усилился, что повлияло на стоимость европейской валюты в Украине. За неделю евро подешевел почти на 3% - до 47,6 грн/евро (по официальному курсу НБУ).

Это снижение произошло из-за внешних валютных факторов.

Политика сильной гривны продолжается

Как отмечается в обзоре, НБУ продолжает придерживаться политики крепкой гривны, обеспечивая достаточное предложение валюты, чтобы избегать резких и существенных колебаний курса гривны к доллару.

По мнению аналитиков, НБУ имеет достаточно ресурса для интервенций, а также ожидает, что будет иметь необходимый ресурс и в следующем году благодаря большим объемам внешнего финансирования.

"Учитывая такие аргументы, НБУ продолжит ослаблять гривну очень медленным темпом в этом году и в ближайшее время будет сохранять его неподалеку от уровня 41,8 грн/доллар", - говорится в обзоре.