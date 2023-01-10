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У НБУ поки що не бачать підстав для банкрутства та націоналізації колишнього Альфа-банку

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 13:08
У НБУ поки що не бачать підстав для банкрутства та націоналізації колишнього Альфа-банку Фото: перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У Національному банку України поки що не бачать підстав для визнання Сенс Банку (колишнього Альфа-Банку) неплатоспроможним. Відповідно нема причин для націоналізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній день, з точки з точки зору закону про банки та банківську діяльність, ми не бачимо поки що ознак, які би загрожували платоспроможності Альфа-Банку", - сказала вона.

За її словами, за законом націоналізація системно важливого банку можлива лише в тому випадку, коли цей банк буде визнано неплатоспроможним.

"Тобто цей банк втратить платоспроможність… і для уникнення потрясінь на фінансовому ринку в період воєнного стану може НБУ вийти з пропозицією до Кабінету міністрів щодо націоналізації", - пояснила Рожкова.

Нагадаємо, в Україні близькі до Володимира Путіна російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен володіють значними активами, у т.ч. Альфа-Банком, який нещодавно був перейменований на Сенс Банк.

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