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В НБУ пока не видят оснований для банкротства и национализации бывшего Альфа-банка

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Украина, Вторник 10 января 2023 13:08
В НБУ пока не видят оснований для банкротства и национализации бывшего Альфа-банка Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В Национальном банке Украины пока не видят оснований для признания Сенс Банка (бывшего Альфа-Банка) неплатежеспособным. Соответственно, нет причин для национализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день, с точки зрения закона о банках и банковской деятельности, мы не видим пока признаков, которые бы угрожали платежеспособности Альфа-Банка", - сказала она.

По ее словам, по закону национализация системно важного банка возможна только в том случае, когда этот банк будет признан неплатежеспособным.

"То есть этот банк потеряет платежеспособность… и во избежание потрясений на финансовом рынке в период военного положения может НБУ выйти с предложением в Кабинет министров по национализации", - пояснила Рожкова.

Напомним, в Украине близкие Владимиру Путину российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен обладают значительными активами, в т.ч. Альфа-Банком, который недавно был переименован в Сенс Банк.

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