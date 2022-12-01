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Український "Альфа-банк" офіційно змінив назву

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 10:45
Український "Альфа-банк" офіційно змінив назву Фото: Альфа-банк офіційно змінив назву на Cенс Банк (alfabank.ru)
Автор: Олександр Білоус

Український "Альфа-Банк" офіційно змінив назву на "Cенс Банк". Усі юридичні процедури завершені 30 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, "Cенс Банк" продовжує виконувати всі свої зобов’язання перед клієнтами та контрагентами як правонаступник "Альфа-Банку Україна".

"У зв’язку з перейменуванням банку не потрібно звертатися до відділень, перевипускати картки чи переоформлювати будь-які документи", - йдеться в прес-службі.

У зв’язку зі зміною назви, роботу сервісів банку (Sense SuperApp, iFOBS тощо) було тимчасово призупинено на декілька годин вночі з 30 листопада на 1 грудня.

"Cенс Банк" - один із системно важливих банків України з 130 відділеннями. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

За даними "Альфа-банку", його найбільшими акціонерами опосередковано були підсанкційний російський бізнесмен Андрій Косогов (40,9614%, до нього після початку війни перейшли пакети Германа Хана та Олексія Кузьмичова, що потрапили під санкції), Михайло Фрідман (32,86%) і Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%) та "Марк Фоундейшн з дослідження ракових захворювань" (3,8736%).

Про перспективи націоналізації Альфа-Банку читайте в матеріалі РБК-Україна "Альфа-Банк Україна віддадуть державі? Що чекає вкладників і чому згоден Фрідман".

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Альфа-Банк
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