НБУ погіршив прогноз зростання економіки України на найближчі два роки

За прогнозом НБУ, у 2026 році економіка зросте на 4,0% (попередній прогноз - 4,6%), у 2027 році ВВП збільшиться на 4,2%.

"Ураховуючи безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік - до 3,6%", - сказав він.

Водночас, за його словами, базовий сценарій прогнозу НБУ, як і раніше, передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування.

"Відповідно у 2026–2027 роках очікується помірне пришвидшення економічного зростання – до близько 4%", - сказав голова НБУ.

Пишний повідомив, що з одного боку, наслідки війни, що позначилися на дефіциті робочої сили та нестачі виробничого капіталу, і надалі обмежуватимуть економіку. З іншого, – відновленню сприятимуть інвестиції в енергетичні та виробничі потужності, збереження доволі м’якої фіскальної політики та зростання приватного споживання на тлі збільшення доходів населення.

За оцінками НБУ, у 2024 році реальний ВВП України зріс на 3,4%, що менше за жовтневий прогноз НБУ.

"Темпи економічного зростання сповільнилися порівняно з 2023 роком. Це пояснюється не тільки гіршими врожаями та дещо слабшим, ніж очікувалося, зовнішнім попитом, а й реалізацією ризиків збільшення інтенсивності бойових дій, посиленням повітряних атак Росії та пов’язаним із цим дефіцитом електроенергії. Збереження високих безпекових ризиків також стримувало повернення мігрантів та зумовлювало значний дефіцит робочої сили", - додав Пишний.