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НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины на ближайшие два года

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году на 3,6%. Прогноз ухудшен по сравнению с октябрем прошлого года (4,0%).

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика вырастет на 4,0% (предыдущий прогноз - 4,6%), в 2027 году ВВП увеличится на 4,2%.

"Учитывая риски безопасности и сложную ситуацию на рынке труда, НБУ снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год - до 3,6%", - сказал он.

В то же время, по его словам, базовый сценарий прогноза НБУ, как и раньше, предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования.

"Соответственно в 2026-2027 годах ожидается умеренное ускорение экономического роста - до около 4%", - сказал глава НБУ.

Пышный сообщил, что с одной стороны, последствия войны, которые сказались на дефиците рабочей силы и недостатке производственного капитала, и в дальнейшем будут ограничивать экономику. С другой, - восстановлению будут способствовать инвестиции в энергетические и производственные мощности, сохранение довольно мягкой фискальной политики и рост частного потребления на фоне увеличения доходов населения.

По оценкам НБУ, в 2024 году реальный ВВП Украины вырос на 3,4%, что меньше октябрьского прогноза НБУ.

"Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 2023 годом. Это объясняется не только худшими урожаями и несколько слабее, чем ожидалось, внешним спросом, но и реализацией рисков увеличения интенсивности боевых действий, усилением воздушных атак России и связанным с этим дефицитом электроэнергии. Сохранение высоких рисков безопасности также сдерживало возвращение мигрантов и обусловливало значительный дефицит рабочей силы", - добавил Пышный.

 

Напомним, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Ранее ожидался рост на 6,8%.

Кроме того, Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2024 год из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,0%, что ниже прогноза за апрель (3,2%).

МВФ ожидает, что война продлится до конца 2025 года. На 2025 год прогноз снижен до 2,5% с 6,5%. Рост ускорится только в 2026 году - до 5,3% (ранее ожидался рост на 5,0%).

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