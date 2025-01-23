НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины на ближайшие два года

По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика вырастет на 4,0% (предыдущий прогноз - 4,6%), в 2027 году ВВП увеличится на 4,2%.

"Учитывая риски безопасности и сложную ситуацию на рынке труда, НБУ снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год - до 3,6%", - сказал он.

В то же время, по его словам, базовый сценарий прогноза НБУ, как и раньше, предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования.

"Соответственно в 2026-2027 годах ожидается умеренное ускорение экономического роста - до около 4%", - сказал глава НБУ.

Пышный сообщил, что с одной стороны, последствия войны, которые сказались на дефиците рабочей силы и недостатке производственного капитала, и в дальнейшем будут ограничивать экономику. С другой, - восстановлению будут способствовать инвестиции в энергетические и производственные мощности, сохранение довольно мягкой фискальной политики и рост частного потребления на фоне увеличения доходов населения.

По оценкам НБУ, в 2024 году реальный ВВП Украины вырос на 3,4%, что меньше октябрьского прогноза НБУ.

"Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 2023 годом. Это объясняется не только худшими урожаями и несколько слабее, чем ожидалось, внешним спросом, но и реализацией рисков увеличения интенсивности боевых действий, усилением воздушных атак России и связанным с этим дефицитом электроэнергии. Сохранение высоких рисков безопасности также сдерживало возвращение мигрантов и обусловливало значительный дефицит рабочей силы", - добавил Пышный.