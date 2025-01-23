ua en ru
Чт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

НБУ погіршив прогноз зростання економіки України на найближчі два роки

Україна, Четвер 23 січня 2025 14:20
UA EN RU
НБУ погіршив прогноз зростання економіки України на найближчі два роки Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2025 році на 3,6%. Прогноз погіршений в порівнянні з жовтнем минулого року (4,0%).

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

За прогнозом НБУ, у 2026 році економіка зросте на 4,0% (попередній прогноз - 4,6%), у 2027 році ВВП збільшиться на 4,2%.

НБУ погіршив прогноз зростання економіки України на найближчі два роки

"Ураховуючи безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік - до 3,6%", - сказав він.

Водночас, за його словами, базовий сценарій прогнозу НБУ, як і раніше, передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування.

"Відповідно у 2026–2027 роках очікується помірне пришвидшення економічного зростання – до близько 4%", - сказав голова НБУ.

Пишний повідомив, що з одного боку, наслідки війни, що позначилися на дефіциті робочої сили та нестачі виробничого капіталу, і надалі обмежуватимуть економіку. З іншого, – відновленню сприятимуть інвестиції в енергетичні та виробничі потужності, збереження доволі м’якої фіскальної політики та зростання приватного споживання на тлі збільшення доходів населення.

За оцінками НБУ, у 2024 році реальний ВВП України зріс на 3,4%, що менше за жовтневий прогноз НБУ.

"Темпи економічного зростання сповільнилися порівняно з 2023 роком. Це пояснюється не тільки гіршими врожаями та дещо слабшим, ніж очікувалося, зовнішнім попитом, а й реалізацією ризиків збільшення інтенсивності бойових дій, посиленням повітряних атак Росії та пов’язаним із цим дефіцитом електроенергії. Збереження високих безпекових ризиків також стримувало повернення мігрантів та зумовлювало значний дефіцит робочої сили", - додав Пишний.

Нагадаємо, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.

Крім того, Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2024 рік через наслідки російських ударів про енергетичній інфраструктурі. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,0%, що нижче за прогноз за квітень (3,2%).

МВФ очікує, що війна триватиме до кінця 2025 року. На 2025 рік прогноз знижений до 2,5% із 6,5%. Зростання прискориться лише у 2026 році - до 5,3% (раніше очікувалося зростання на 5,0%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України ВВП
NEWS
Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених, розпочато розслідування
Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених, розпочато розслідування
DAILY
"Зараз переломний хід війни". Розвідники бригади "Рубіж" про задачі на "нулі", ТЦК і мобілізацію
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Зараз переломний хід війни". Розвідники бригади "Рубіж" про задачі на "нулі", ТЦК і мобілізацію