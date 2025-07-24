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НБУ погіршив прогноз щодо зростання цін в Україні на 2025-2026 роки

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 9,7%. У квітні центробанк прогнозував інфляцію на рівні 8,7%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

Крім того, НБУ прогнозує інфляцію у 2026 році на рівні 6,6% (попередній прогноз - 5,0%), у 2027 році інфляція становитиме 5,0% (попередній прогноз - 5,0%).

Таким чином, інфляція повернеться до цілі лише у 2027 році.

"Ураховуючи суттєвіші втрати від війни та подальше перенесення на ціни зростаючих витрат бізнесу, погіршення прогнозу врожаїв та ефекти від фактичного послаблення гривні до євро", - сказав Пишний.

Прогноз НБУ

Як зазначив Пишний, динаміка інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від фактичного впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції.

За попередніми оцінками НБУ, у липні загальна інфляція може дещо зрости, тоді як базова інфляція надалі знижуватиметься. У наступні місяці очікується вихід інфляції на траєкторію стійкого сповільнення.

Інфляція в Україні

НБУ декларує ціль з інфляції на рівні 5,0%. Однак минулого року ціни зросли на 12,0%, а в травні стрибнули до 15,9%.

Споживча інфляція в Україні у червні 2025 року уповільнилась до 14,3% через ефект бази порівняння.

Інфляційні очікування банкірів, населення та керівників підприємств залишаються високими - більше 10% протягом наступного року.

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