НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2023 год

Национальный банк Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2023 году на 0,3%. В октябре НБУ прогнозировал рост на 4,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году экономика вырастет на 4,1% (ранее прогнозировался рост на 5,2%). В 2025 году рост ВВП составит 6,4%.

По оценкам НБУ, в 2022 году падение ВВП составило 30,3% (в октябре НБУ прогнозировал падение на 31,5%).

Как отметил Пышный, ухудшение прогноза по сравнению с октябрьскими оценками обусловлено прежде всего последствиями энергетического террора, а также пересмотром основного предположения относительно продолжительности сохранения рисков безопасности.

По его словам, в результате энергетического террора со стороны России спад ВВП Украины в IV квартале 2022 года углубился (до 35% в годовом исчислении).

"Предприятия торговли и сектора услуг довольно быстро адаптировались к отключениям электроэнергии. Ограниченным было влияние и на аграрный сектор. В то же время значительные потери выпуска понесла промышленность, в частности металлургия. В то же время благодаря лучшим результатам ІІІ квартала и быстрой адаптации части бизнеса и населения к новым условиям оценка падения реального ВВП в 2022 году улучшена до 30,3%", - сказал глава НБУ.