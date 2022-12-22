ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МВФ покращив прогноз щодо економіки України

Новость на русском →
Україна, Четвер 22 грудня 2022 15:57
МВФ покращив прогноз щодо економіки України Фото: МВФ покращив економічний прогноз щодо України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує невелике економічне зростання в Україні 2023 року на рівні 1,0%. Раніше МВФ не робив прогнозів на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до Меморандуму України з МВФ.

Прогноз падіння ВВП України у 2022 році покращено до 33,0% порівняно з 35,0%, що очікувалися у жовтні.

Згідно з базовим сценарієм, у 2024 році зростання ВВП складе 4,0%, у 2025 році 3,4%, у 2026 році 3,6% у 2027 році - 3,0%.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує більш глибше падіння ВВП через терористичні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
DAILY
Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції
Юлія Акимовакоресподент Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції