НБУ погіршив прогноз інфляції на 2026 рік: на ціни тиснуть наслідки обстрілів та пальне

Нагадаємо, у вересні інфляція досягла 10% у річному вимірі, що на 2,1% більше показника серпня, повідомляла Державна служба статистики . Найбільше у вересні подорожчали послуги освіти, одяг і взуття, а також продукти харчування.

Також зростають ціни на паливо на АЗС . Зокрема, 29 жовтня бензин А-95 (стандарт) коштував 88,9-95,9 гривень за літр у найбільших мережах України, дизельне пальне (стандарт) - 102,9-108 гривень і ціна на автогаз підсколичла майже до 60 гривень, зокрема у мережі ОККО він подорожчав до 59,9 гривень.