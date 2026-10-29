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НБУ погіршив прогноз інфляції на 2026 рік: на ціни тиснуть наслідки обстрілів та пальне

14:52 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Дмитро Сидоров
Фото: Національний банк України (прес-центр банку)

Національний банк зібльшив прогноз інфляції за підсумками 2026 року із 10% (оцінка станом на липень цього року) до 12,5% у річному вимірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови НБУ Андрія Пишного, які він сказав під час монетарного пресбрифінгу.

"Прогноз інфляції на 2026 рік підвищено до 12,5%", - сказав він.

Головними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу (прискорення інфляції) стали ворожі обстріли (їх вклад становив 0,7%), підвищення цін на пальне та бюджетних стимулів (державних програм підтримки економіки).

У наступному році очікується зниження інфляції до 7,3%.

"Цьому мають посприяти очікуване зниження світових цін на нафту, а також заходи монетарної політики", - додав голова НБУ.

Базовим показником, на який орієнтується регулятор, становить 5%. Його досягнення очікується у 2028 році, додав Пишний.

Нагадаємо, у вересні інфляція досягла 10% у річному вимірі, що на 2,1% більше показника серпня, повідомляла Державна служба статистики. Найбільше у вересні подорожчали послуги освіти, одяг і взуття, а також продукти харчування.

Також зростають ціни на паливо на АЗС. Зокрема, 29 жовтня бензин А-95 (стандарт) коштував 88,9-95,9 гривень за літр у найбільших мережах України, дизельне пальне (стандарт) - 102,9-108 гривень і ціна на автогаз підсколичла майже до 60 гривень, зокрема у мережі ОККО він подорожчав до 59,9 гривень.

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