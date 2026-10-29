Газ вже під 60 грн: як змінилися ціни на АЗС 29 жовтня

У четвер, 29 жовтня, на українських АЗС продовжилося зростання вартості автогазу. Натомість ціни на всі види бензину та дизельне пальне залишаються повністю стабільними у більшості провідних мереж.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Автогаз: Найбільший стрибок зафіксовано в мережі OKKO, де автогаз подорожчав одразу на 2,40 грн/л (до 59,90 грн/л). У мережах SOCAR, "Укрнафта" та UPG вартість скрапленого газу зросла на 1,00 грн/л. Мережа WOG утримала ціну на позначці 58,90 грн/л.

Дизельне пальне: Вартість стандартного та преміального дизелю залишається без змін у всіх операторів - від 102,90 грн/л на UPG та "Укрнафті" до 111,00 грн/л за преміальні марки на SOCAR.

Бензини: Ціни на бензини А-92, А-95 та преміальні марки 100-ї залишаються на рівні попереднього дня.

Фото: ціни на АЗС 29 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 29 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн

ДП Євро: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн (+2,4 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн

ДП Євро-5: 106,90 грн

Газ: 58,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДП NANO Extro: 111,00 грн

ДП NANO: 108,00 грн

Газ: 58,50 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 104,90 грн

ДП: 102,90 грн

Газ: 55,90 грн (+1 грн)

UPG