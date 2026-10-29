Газ вже під 60 грн: як змінилися ціни на АЗС 29 жовтня
У четвер, 29 жовтня, на українських АЗС продовжилося зростання вартості автогазу. Натомість ціни на всі види бензину та дизельне пальне залишаються повністю стабільними у більшості провідних мереж.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Автогаз: Найбільший стрибок зафіксовано в мережі OKKO, де автогаз подорожчав одразу на 2,40 грн/л (до 59,90 грн/л). У мережах SOCAR, "Укрнафта" та UPG вартість скрапленого газу зросла на 1,00 грн/л. Мережа WOG утримала ціну на позначці 58,90 грн/л.
Дизельне пальне: Вартість стандартного та преміального дизелю залишається без змін у всіх операторів - від 102,90 грн/л на UPG та "Укрнафті" до 111,00 грн/л за преміальні марки на SOCAR.
Бензини: Ціни на бензини А-92, А-95 та преміальні марки 100-ї залишаються на рівні попереднього дня.
Деталізація цін на АЗС 29 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 109,90 грн
- ДП Євро: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн (+2,4 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 109,90 грн
- ДП Євро-5: 106,90 грн
- Газ: 58,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДП NANO Extro: 111,00 грн
- ДП NANO: 108,00 грн
- Газ: 58,50 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 104,90 грн
- ДП: 102,90 грн
- Газ: 55,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДП upgDIESEL: 104,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 56,90 грн (+1 грн)