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Газ вже під 60 грн: як змінилися ціни на АЗС 29 жовтня

06:41 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Газ вже під 60 грн: як змінилися ціни на АЗС 29 жовтня Фото: скільки коштує пальне на АЗС 29 жовтня (соцмережі ОККО)
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У четвер, 29 жовтня, на українських АЗС продовжилося зростання вартості автогазу. Натомість ціни на всі види бензину та дизельне пальне залишаються повністю стабільними у більшості провідних мереж.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Автогаз: Найбільший стрибок зафіксовано в мережі OKKO, де автогаз подорожчав одразу на 2,40 грн/л (до 59,90 грн/л). У мережах SOCAR, "Укрнафта" та UPG вартість скрапленого газу зросла на 1,00 грн/л. Мережа WOG утримала ціну на позначці 58,90 грн/л.

Дизельне пальне: Вартість стандартного та преміального дизелю залишається без змін у всіх операторів - від 102,90 грн/л на UPG та "Укрнафті" до 111,00 грн/л за преміальні марки на SOCAR.

Бензини: Ціни на бензини А-92, А-95 та преміальні марки 100-ї залишаються на рівні попереднього дня.

Газ вже під 60 грн: як змінилися ціни на АЗС 29 жовтня
Фото: ціни на АЗС 29 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 29 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн (+2,4 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 58,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДП NANO Extro: 111,00 грн
  • ДП NANO: 108,00 грн
  • Газ: 58,50 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 104,90 грн
  • ДП: 102,90 грн
  • Газ: 55,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 56,90 грн (+1 грн)

Читайте також: Долар і євро пішли вниз: курс НБУ на 29 жовтня та що чекати від валюти до кінця року

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