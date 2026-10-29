НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год: на цены давят последствия обстрелов и горючее

Напомним, в сентябре инфляция достигла 10% в годовом исчислении, что на 2,1% больше показателя августа, сообщала Государственная служба статистики . Больше всего в сентябре подорожали услуги образования, одежда и обувь, а также продукты питания.

Также растут цены на топливо на АЗС . В частности, 29 октября бензин А-95 (стандарт) стоил 88,9-95,9 гривен за литр в крупнейших сетях Украины, дизельное топливо (стандарт) – 102,9-108 гривен и цена на автогаз подскочила почти до 60 гривен, в том числе в сети ОККО он подорожал до 59,9 гривен.