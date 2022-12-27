НБУ погіршив оцінку втрат банків України від війни

"Кредитний ризик залишається основним. Більше того, з урахуванням додаткових викликів, пов’язаних з енергетичним терором, який прямо впливає на роботу підприємств", - сказала вона.

За її словами, зараз банки почали визнавати кредитний ризик, але це недостатнє визнання, оскільки вони визнають лише реалізований кредитний ризик, тобто ті події, які вже відбулися.

"Поки що загальний обсяг резервів і визнаних кредитних втрат співпадає з нашими прогнозами: влітку ми говорили, що щонайменше 20% кредитного портфелю буде втрачено. Сьогодні ми бачимо, що визнання кредитного ризику буде продовжуватися і втрати банків досягнуть щонайменше 30%", - сказала перший заступник голови НБУ

Як зазначила Рожкова, з початку війни кредитування банками відбувалося в основному завдяки державним програмам, таким як "5-7-9". Зараз йде скорочення чистих кредитних портфелів як через визнання кредитних втрат, так і через швидке погашення кредитів, "що зумовлено пригніченим попитом на кредити через безпекові ризики, через скорочення обсягу виробництва".

"Якщо ж говорити про портфель населення, про споживчі кредити, то він стабільно скорочується з початком повномасштабного вторгнення, і поки що ця тенденція продовжується", - сказала вона.