НБУ ухудшил оценку потерь банков Украины от войны

"Кредитный риск остается основным. Более того, с учетом дополнительных вызовов, связанных с энергетическим террором, прямо влияющим на работу предприятий", - сказала она.

По ее словам, сейчас банки начали признавать кредитный риск, но это недостаточное признание, поскольку они признают только реализованный кредитный риск, то есть те события, которые уже произошли.

"Пока общий объем резервов и признанных кредитных потерь совпадает с нашими прогнозами: летом мы говорили, что по меньшей мере 20% кредитного портфеля будет потеряно. Сегодня мы видим, что признание кредитного риска будет продолжаться и потери банков достигнут не менее 30%", - сказала первая заместитель главы НБУ

Как отметила Рожкова, с начала войны кредитование банками происходило в основном благодаря государственным программам, таким как "5-7-9". Сейчас идет сокращение чистых кредитных портфелей как из-за признания кредитных потерь, так и из-за быстрого погашения кредитов, "что обусловлено подавленным спросом на кредиты из-за рисков безопасности, из-за сокращения объема производства".

"Если же говорить о портфеле населения, о потребительских кредитах, то он стабильно сокращается с началом полномасштабного вторжения, и пока эта тенденция продолжается", - сказала она.