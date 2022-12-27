Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни, - НБУ

Індекс фінансового стресу (ІФС) протягом останнього півріччя був дуже волатильним та залишався на досить високому рівні. Наприкінці 2022 року він впав до мінімуму з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ .

Як зазначили в НБУ, влітку зростання індексу зумовлювалося високими значеннями субіндексів державних цінних паперів напередодні реструктуризації єврооблігацій та банківського сектору через зростання відсоткових ставок.

Останній сплеск значень ІФС відбувся внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру в жовтні. У цей період високими залишалися значення субіндексів державних цінних паперів та банківського сектору. На атаки додатково зреагував валютний субіндекс, адже посилилися коливання готівкового обмінного курсу і тимчасово зросли валютні інтервенції НБУ. Високі значення одночасно кількох субіндексів посилили рівень стресу в системі.

Проте з початку листопада чутливість фінансової системи до нових атак значно зменшилася, майже всі субіндекси спадали.

"Це знизило індекс до найменших значень з початку повномасштабної війни", - йдеться в огляді.