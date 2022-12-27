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Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни, - НБУ

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 13:34
Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни, - НБУ Фото: НБУ розрахував Індекс фінансового стресу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс фінансового стресу (ІФС) протягом останнього півріччя був дуже волатильним та залишався на досить високому рівні. Наприкінці 2022 року він впав до мінімуму з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначили в НБУ, влітку зростання індексу зумовлювалося високими значеннями субіндексів державних цінних паперів напередодні реструктуризації єврооблігацій та банківського сектору через зростання відсоткових ставок.

Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни, - НБУ

Останній сплеск значень ІФС відбувся внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру в жовтні. У цей період високими залишалися значення субіндексів державних цінних паперів та банківського сектору. На атаки додатково зреагував валютний субіндекс, адже посилилися коливання готівкового обмінного курсу і тимчасово зросли валютні інтервенції НБУ. Високі значення одночасно кількох субіндексів посилили рівень стресу в системі.

Проте з початку листопада чутливість фінансової системи до нових атак значно зменшилася, майже всі субіндекси спадали.

"Це знизило індекс до найменших значень з початку повномасштабної війни", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, Індекс фінансового стресу в Україні різко збільшився після російського вторгнення у лютому. Але він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014-2015 років.

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