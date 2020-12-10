НБУ подтвердил принципы своей политики на валютном рынке

Фото: Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Политика плавающего курса будет сохранена

Национальный банк Украины не планирует менять политику плавающего курсообразования. Курс может двигаться как в одну, так и в другую сторону.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге.

"Мы продолжим придерживаться последовательного подхода на валютном рынке. У нас есть плавающее курсообразование, и мы не будем от него отступать. То есть курс может как девальвировать, так и девальвировать", - сказал он.

По его словам, НБУ не планирует противодействовать рыночным трендам.

"В свою очередь, если мы будем видеть существенные колебания, волатильность, у нас есть определенные решения нашего монетарного комитета, мы таким существенным колебаниям будем противодействовать, есть определенные количественные параметры", - добавил Гелетий.

Напомним, глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин заявил, что спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке незначительно превышает предложение. В среднем за день спрос выше предложения на 9 млн долларов.

Отметим, в течение ноября 2020 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов и купил за месяц 41,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным - минус 29,0 млн долларов,