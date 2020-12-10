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НБУ підтвердив принципи своєї політики на валютному ринку

Київ, Четвер 10 грудня 2020 15:09
НБУ підтвердив принципи своєї політики на валютному ринку
Фото: Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Політика плаваючого курсу буде збережена

Національний банк України не планує змінювати політику плаваючого курсоутворення. Курс може рухатися як в одну, так і в іншу сторону.

Про це сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу.

"Ми продовжимо дотримуватися послідовного підходу на валютному ринку. У нас є плаваюче курсоутворення, і ми не будемо від нього відступати. Тобто курс може як девальвувати, так і девальвувати", - сказав він.

За його словами, НБУ не планує протидіяти ринковим трендам.

"У свою чергу, якщо ми будемо бачити суттєві коливання, волатильність, у нас є певні рішення нашого монетарного комітету, ми таким суттєвим коливанням будемо протидіяти, є певні кількісні параметри", - додав Гелетій.

Нагадаємо, голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин заявив, що попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку незначно перевищує пропозицію. У середньому за день попит вищий за пропозицію на 9 млн доларів.

Зазначимо, протягом листопада 2020 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 70,0 млн доларів і купив за місяць 41,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову було від'ємним - мінус 29,0 млн доларів,

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