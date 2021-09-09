НБУ снова поднял учетную ставку из-за всплеска инфляции

"Учитывая баланс рисков и близость фактической динамики макропоказателей к текущему прогнозу, правление Национального банка Украины решило повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Это решение соответствует прогнозной траектории ставки", - сказал он.

Шевченко добавил, что в случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также стойкого ухудшения инфляционных ожиданий НБУ готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6,0% до 6,5% годовых. Ставка была повышена впервые с апреля 2019 года. Затем НБУ повысил учетную ставку с 16 апреля до 7,5% годовых. Однако затем НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 7,5% с 18 июня. После этого НБУ решил повысить ставу с 23 июля 2021 года до 8,0% годовых.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.