НБУ знову підняв облікову ставку через сплеск інфляції

"З огляду на наявний баланс ризиків та близькість фактичної динаміки макропоказників до поточного прогнозу, правління Національного банку України вирішило підвищити облікову ставку до 8,5% річних. Це рішення відповідає прогнозній траєкторії ставки", - сказав він.

Шевченко додав, що у разі суттєвого посилення фундаментального інфляційного тиску, а також стійкого погіршення інфляційних очікувань НБУ готовий і надалі застосовувати монетарні інструменти для повернення інфляції до цілі 5%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити з 5 березня 2021 року дисконтна ставка з 6,0% до 6,5% річних. Ставка була підвищена вперше з Квітня 2019 року. Потім НБУ підвищив облікову ставку з 16 квітня до 7,5% річних. Однак потім НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 7,5% з 18 червня. Після цього НБУ вирішив підвищити ставу з 23 липня 2021 року до 8,0% річних.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від Центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції в порівнянні з цільовим рівнем ключова ставка знижується.