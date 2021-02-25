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НБУ поднял официальный курс евро выше 34 гривен

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 17:52
НБУ поднял официальный курс евро выше 34 гривен Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 34,14 гривен за евро. Это на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 февраля установлен на таком уровне: 34,1459 гривен за евро (+0,217 грн). При этом курс евро на 25 февраля составляет 33,9289 гривен за евро.

НБУ поднял официальный курс евро выше 34 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 34,15 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,90 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 27,9301 гривен за 1 доллар (-0,0191 грн). При этом курс доллара на 25 февраля составляет: 27,9492 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.

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