НБУ поднял официальный курс евро выше 34 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 34,14 гривен за евро. Это на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 26 февраля установлен на таком уровне: 34,1459 гривен за евро (+0,217 грн). При этом курс евро на 25 февраля составляет 33,9289 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 34,15 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,90 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 27,9301 гривен за 1 доллар (-0,0191 грн). При этом курс доллара на 25 февраля составляет: 27,9492 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.