НБУ поднял официальный курс евро выше 33 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,13 гривен за евро. Это на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 8 апреля установлен на таком уровне: 33,1388 гривен за евро (+0,2408 грн). При этом курс евро на 7 апреля составляет 32,898 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 33,24 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,22 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,89 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на таком уровне: 27,8923 гривен за 1 доллар (+0,0539 грн). При этом курс доллара на 7 апреля составляет: 27,8384 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения в течение двух дней подряд.