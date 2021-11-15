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НБУ поднял официальный курс евро выше 30 гривен

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 17:52
НБУ поднял официальный курс евро выше 30 гривен Фото: курс евро вырос на 24 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 30,14 гривен за евро. Это на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 ноября установлен на таком уровне: 30,1468 гривен за евро (+0,2461 грн). При этом курс евро на 15 ноября составляет 29,9007 гривен за евро.

НБУ поднял официальный курс евро выше 30 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро снова поднялся выше 30 гривен.

НБУ поднял официальный курс евро выше 30 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,13 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 30,11 гривен за евро.

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