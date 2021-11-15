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Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеек

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 17:12
Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеек Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 15 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 26,35 гривен за доллар, курс в покупке до 26,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,13 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3350 - 26,3550 грн/доллар, евро 30,1167 - 30,1395 грн/евро, российский рубль 0,3622 - 0,326 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеекНапомним, торги по доллару на межбанке 12 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,2400 - 26,2600 грн/доллар, евро 30,0106 - 30,0335 грн/евро, российский рубль 0,3615 - 0,3619 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ резко повысил официальный курс доллара. Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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