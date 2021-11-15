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НБУ підняв офіційний курс євро вище 30 гривень

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 17:52
НБУ підняв офіційний курс євро вище 30 гривень Фото: курс євро виріс на 24 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 30,14 гривень за євро. Це на 24 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 листопада встановлено на такому рівні: 30,1468 гривень за євро (+0,2461 грн). При цьому курс євро на 15 листопада становить 29,9007 гривень за євро.

НБУ підняв офіційний курс євро вище 30 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро знову піднявся вище 30 гривень.

НБУ підняв офіційний курс євро вище 30 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,13 гривень за євро.. Курс купівлі становить 30,11 гривень за євро.

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