НБУ поднял официальный курс евро выше 30 гривен

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта продолжает дорожать

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2020 года установил курс евро на уровне 30,14 гривен за евро. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 июня установлен на таком уровне: 30,1477 гривен за евро (+0,1502 грн). При этом курс евро на 5 июня составляет 29,9975 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 5 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 30 копеек до 30,26 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,69 (29,53 - 4 июня), продажи - 30,26 (29,96 - 4 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,06 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,03 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,60 гривен за доллар.

Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 июня установлен на таком уровне: 26,6005 гривен за 1 доллар (-0,0948 грн). При этом курс доллара на 5 июня составляет 26,6953 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус