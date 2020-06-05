НБУ підвищив офіційний курс євро вище 30 гривень

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта продовжує дорожчати

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,14 гривень за євро. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 червня встановлено на такому рівні: 30,1477 гривень за євро (+0,1502 грн). При цьому курс євро на 5 червня становить 29,9975 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 5 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 30 копійок до 30,26 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,69 (29,53 - 4 червня), продажу - 30,26 (29,96 - 4 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 30,06 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,03 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,60 гривень за долар.

Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 червня встановлено на такому рівні: 26,6005 гривень за 1 долар (-0,0948 грн). При цьому курс долара на 5 червня становить 26,6953 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус